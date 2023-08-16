В стране и мире В Подмосковье ограбили дом вдовы музыканта Градского Елизавета Егорова Из дома Марины Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда. © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press Читайте нас на: В подмосковной деревне Новоглаголево было совершено ограбление дома вдовы российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Известия сообщают, что девушка заявила о преступлении в полицию. Издание добавило, что из дома Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда. Напомним, что в январе прошлого года на вдову известного певца было совершено разбойное нападение. Подозреваемый был задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Экспертное мнение и аналитика