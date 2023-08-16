В Подмосковье ограбили дом вдовы музыканта Градского
Из дома Марины Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда.
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
В подмосковной деревне Новоглаголево было совершено ограбление дома вдовы российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Известия сообщают, что девушка заявила о преступлении в полицию.
Издание добавило, что из дома Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда.
Напомним, что в январе прошлого года на вдову известного певца было совершено разбойное нападение. Подозреваемый был задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном.