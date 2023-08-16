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В Подмосковье ограбили дом вдовы музыканта Градского

Елизавета Егорова
03:20 16.08.2023
Из дома Марины Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда.
В Подмосковье ограбили дом вдовы музыканта Градского
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
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В подмосковной деревне Новоглаголево было совершено ограбление дома вдовы российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Известия сообщают, что девушка заявила о преступлении в полицию.

Издание добавило, что из дома Коташенко пропали проектор, часть мебели и посуда.

Напомним, что в январе прошлого года на вдову известного певца было совершено разбойное нападение. Подозреваемый был задержан. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

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