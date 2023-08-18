Герой России Андрей Соловьев: российские бойцы в зоне СВО знают свою правоту

Соловьев подчеркнул, что в зоне боевых действий рождается особая дружба - военнослужащие спят в одном окопе и едят из одного котла.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Герой России и участник спецоперации, громивший врага на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек», капитан Андрей Соловьев в беседе со «Звездой» заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации знают свою правоту.

«Они знают свою задачу, они знают свою правоту и знают то, что победа будет за нами», - сказал он в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».

Соловьев подчеркнул, что на передовой дружба укрепляется сильнее, чем где бы то ни было еще. Люди там едины, они спят в одном окопе и едят из одного котла.

Он добавил, что его отец, кадровый военный, поддерживает службу сына в Вооруженных силах России и тоже не сомневается в правоте своей страны.

Ранее герой России Соловьев рассказал о своей самой опасной миссии в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.