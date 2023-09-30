Forbes: советская техника способна громить дроны ВСУ в Черном море

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Советские вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 в составе российского Черноморского флота могут быть эффективны в борьбе с ВСУ и уничтожать дроны противника до того, как они проникнут на стоянки флота. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Если Черноморский флот будет применять вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинский подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», - говорится в публикации издания.

Журналист, ссылаясь на военного эксперта Троя Бенца, оценил качество парной работы советских корабля и вертолета. По его словам, они дополняют друг друга, прикрывая слепые зоны. Это могло бы создать завесы на входах в заливы.

Ранее пилоты Морской авиации ВМФ России показали, как они охотятся на подводные лодки условного противника. Вертолет Ка-27, чтобы обнаружить «врага», создает гидроакустическое поле. Оно позволяет прослушивать местность на сотни километров.