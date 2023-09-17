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Морская авиация показала «охоту» за подлодками на учениях ТОФ

Алексей Курильченко
15:34 17.09.2023
В поисках «подлодок» приняли участие вертолет Ка-27 и самолет Ил-38Н.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пилоты Морской авиации ВМФ РФ показали программе «Военная приемка» охоту за подводными лодками в рамках учений Тихоокеанского флота. Для поиска субмарин вероятного противника используются гидроакустические буи.

Постановку устройств нужно проводить осторожно, чтобы не задеть находящиеся в Черном море суда. «Охоту» отрабатывает вертолет Ка-27. Он создает целое «гидроакустическое поле», чтобы обнаружить «противника». Каждый гидрофон настолько чувствителен, что способен прослушивать все вокруг на несколько километров.

В соседнем квадрате аналогичную задачу выполняет Ил-38Н. На самолете установлен специальный пульт, который позволят регулировать каждый параметр сброса. В итоге самолет сбрасывает 18 буев, а вертолет - 16. Этого хватает, чтобы полностью «закрыть» огромный квадрат поиска.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Охота на подводные лодки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Чтобы рассказать об их работе, съемочная группа отправилась в Крым, где приняла участие в учениях Черноморского флота.

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