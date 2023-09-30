За год 2,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта
С момента воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией за год 2,2 миллиона человек, проживающих на этих территориях, получили российские паспорта.
«В результате проделанной работы в период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина Российской Федерации», - сообщает МВД РФ.
Ведомство отмечает, что в общей сложности, начиная с 2019 года более 3 миллионов жителей новых регионов получили российские паспорта. Согласно сообщению МВД России за получение паспорта обратились около 83% проживающих в них граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с днем присоединения новых регионов к Российской Федерации. Глава государства отметил мужество жителей Донбасса, переживших обстрелы и карательные акции киевского режима.