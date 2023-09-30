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Путин заявил о мужестве жителей Донбасса, переживших обстрелы и карательные акции Киева

Анастасия Бобылева
00:00 30.09.2023
Российский президент отметил мужество людей, которые пережили карательные акции и обстрелы националистов и не потеряли веру в правду и историческую справедливость.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с днем присоединения новых регионов к России. Это событие случилось год назад, 30 сентября, по результатам проведенного референдума.

«Уважаемые граждане России! Поздравляю вас с днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией», - сказал он.

Он назвал это событие «поистине историческим и судьбоносным» и подчеркнул, что решение принималось народом. Путин также обратил внимание на то, что референдум проводился в полном соответствии с международными нормами.

Российский лидер напомнил, что националисты под покровительством западных партнеров устроили переворот в Киеве в 2014 году, после чего развязали «полномасштабную гражданскую войну».

«Организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе. Но ничто и никто не в силах сломить силу миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость», - считает президент.

Путин отдельно поблагодарил жителей Донбасса за то, что они, несмотря на все трудности, передали своим детям любовь к Отечеству.

«Мы один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья! С днем воссоединения с Россией!» - подытожил он.

Также в ходе поздравления Владимир Путин напомнил о прошедших в сентябре выборах в новых регионах. Ранее он назвал эти выборы важным шагом интеграции республик и областей в единое правовое пространство России.

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