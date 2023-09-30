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Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%

Игнат Далакян
08:58 30.09.2023
По словам эксперта, препарат хорошо переноситься пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
© Фото: Helmut Fricke, dpa, Globallookpress
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Новый отечественный препарат от онкологических заболеваний с помощью света может лечить с эффективностью 90-100 процентов. Об этом рассказал РИА Новости заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.

Медик рассказал, что отечественный препарат может применяться для лечения пациентов с различными видами опухолей желудочно-кишечного тракта, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

Врач сообщил, что данный препарат имеет несколько российских аналогов, опыт применения которых был учтен при производстве. По его словам, пациенты хорошо переносят средство, и оно не имеет серьезных побочных эффектов.

По словам Игоря Погребнякова, единственным абсолютным противопоказанием является редко встречающаяся в России порфириновая болезнь.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что в РФ начали разрабатывать аналог американскому лекарству от гепатита С. Средство станет заменой препарату «Зепатир» производства США.

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