В России разрабатывают аналог американскому лекарству от гепатита С

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Несколько отечественных производителей занимаются разработкой лекарства от гепатита С, который станет аналогом американскому препарату «Зепатир». Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата», - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что при этом патент на препарат «Зепатир» действует в России до 2023 года. На данный момент ввод соответствующих лекарств в гражданский оборот не предусмотрен до ухода с российского рынка зарубежных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой.

Сегодня днем стало известно о том, что американский производитель лекарств MSD прекратит поставки в Россию препарата «Зепатир» от гепатита С. Фирма заранее уведомила о принятом решении. По правилам, поставщики обязаны предупреждать о подобных шагах за год до фактического прекращения поставок препаратов.