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Учителям в Екатеринбурге запретили общаться через WhatsApp и Telegram

Елизавета Егорова
08:34 30.09.2023
В Екатеринбурге для общения учителей со школьниками и родителями собираются вводить отечественную платформу «Сферум».
Учителям в Екатеринбурге запретили общаться через WhatsApp и Telegram
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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В Екатеринбурге учителя больше не смогут поддерживать связь со школьниками и их родителями через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Это решение связано с введением новой отечественной платформы «Сферум», в рамках которой можно будет создавать чаты и проводить видеоконференции.

«Добрый день, уважаемые родители! С 1 октября 2023 года все коммуникации через мессенджер Ватсапп и Телеграмм- канал будут прекращены», - приводит издание е1 сообщение из школьного чата.

До того, как новой платформой можно будет пользоваться, учителя будут доносить послания до родителей через рукописный дневник.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области объяснили, что инициатива введения «Сферума» исходила от Минпросвещения и Минцифры.

Ранее стало известно, что в сентябре одна из школ Екатеринбурга столкнулась с массовым увольнением учителей. Департамент образования города сообщил, что их решение связано с выходом на пенсию или собственным желанием.

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