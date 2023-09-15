В екатеринбургской школе произошло массовое увольнение учителей

Департамент информационной политики сейчас активно ищет новых учителей в школу в Екатеринбурге после массового увольнения.

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Школа №22 в Екатеринбурге столкнулась с массовым увольнением учителей. Некоторые из них ушли на пенсию, кто-то обосновал увольнение собственным желанием. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на ДИП (Департамент информационной политики).

«По данным Департамента образования Екатеринбурга, школу покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть по собственному желанию», - пишет телеканал.

Сегодня, 15 сентября, директор екатеринбургского департамента Константин Шевченко встретился с родителями школьников и сообщил им, что какое-то время их детей будут учить другие педагоги из этой же школы и что сейчас активно ищут новых учителей.

Ранее стало известно, что в Мариуполе открылась новая современная школа, рассчитанная на 1 000 человек. Это грандиозный проект даже по общероссийским меркам: внутри учебного заведения есть шахматные классы, классы изобразительного искусства, музыки, компьютерные и классы виртуальной реальности.