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Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении

07:30 30.09.2023
Каждый артиллерист знает свою задачу, они слажены, сосредоточены и нацелены на победу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Гиацинт-С» и «Акация» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Артиллерийские подразделения «Западной» группировки войск в ходе СВО продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники врага.

Расчеты САУ ведут огонь на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

В ходе выполнения боевых задач расчетами самоходных артиллерийских орудий применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

На Купянском направлении в зоне спецоперации разведчики соединения ЗВО вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники противника и передали координаты для дальнейшего уничтожения.

Разведка ведется как визуально, так и с помощью БПЛА.

Укронацисты наносят удары запрещенными кассетными боеприпасами. На данной позиции, к счастью, пострадавших нет. Наши парни открывают ответный огонь.

Работает самоходная артиллерийская установка «Акация». Работает из закрытой позиции. Бьет прицельно по скоплению живой силы противника на дальности от 10 до 15 тысяч метров.

Работать артиллеристам приходится в сложных условиях. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры, или идет минометный обстрел.

Артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Ранее наши артиллеристы уничтожили пехоту противника в районе Клещеевки. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры ударов по 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских боевиков.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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