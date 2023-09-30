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Daily Beast: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Елизавета Егорова
06:30 30.09.2023
Массажист, к которому приставал Кевин Спейси, не мог отменить его запись на прием, так как актер менял имена.
Daily Beast: Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Американского актера Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальных домогательствах. На этот раз претензии исходят от массажиста, которому Спейси якобы предлагал деньги за совершение сексуальных услуг, сообщило издание Daily Beast.

«Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии в гражданском иске, заявив, что актер стал "заметно сексуально возбужденным" во время массажа и оказывал на него давление с целью совершения сексуальных действий», - говорится в публикации издания.

Daily Beast уточняет, что работник салона не мог отказаться от визитов нежелательного клиента, так как Спейси записывался на массаж под разными именами.

В июле этого года во время суда над актером присяжные оправдали звезду «Карточного домика» по делу о домогательствах и других преступлениях интимного характера. Обвинения, которые рассматривал суд, исходили от четырех мужчин. По словам одного из них, домогательства Спейси однажды чуть не спровоцировали аварию.

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