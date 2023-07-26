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Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии

Анна Назайкина
18:49 26.07.2023
Как утверждается, когда приговор оглашали в суде, актер плакал.
Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Суд присяжных в Лондоне оправдал актера из «Карточного домика» Кевина Спейси по делу о домогательствах, а также других преступлениях интимного характера, передает «360».

По данным CNN, в суде рассматривались обвинения со стороны четырех мужчин, которая заявили, что актер совершил преступления такого рода с 2004 по 2013 год, когда был в должности худрука в театре Old Vic в столице Британии.

Как утверждается, Спейси были инкриминированы семь сексуальных домогательствах и два других нарушения закона такого рода.

По словам одного из обвинителей, артист хватал его за интимные места, что чуть не привело к аварии в 2005 году. Спейси утверждал, что трогал мужчину с его согласия, и это не могло произойти в тот период, о котором говорит истец.

Суд рассматривал дело три дня, более 12 часов. Решение было вынесено в день рождения Спейси, в этот день ему исполнилось 64 года. По данным СМИ, когда оглашался приговор, актер плакал.

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