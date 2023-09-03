Боевики обстреляли ДНР 86 раз за прошедшие сутки

В ходе обстрела боевиками ДНР погибла мирная жительница, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

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За прошедшие сутки второго сентября украинские боевики 86 раз атаковали Донецкую Народную Республику, выпустив 273 единицы различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 273 единицы различных боеприпасов», - написало представительство в официальном Telegram-канале.

В ходе обстрела погиб один мирный житель, женщина в поселке Старомихайловка, еще девять человек в Донецке и Александровке получили ранения различной степени тяжести.

Всего атаке националистов подверглись девять населенных пунктов региона: Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Макеевка и столица - город Донецк.

Ранее жительница Донецка рассказала нашему телеканалу, как ей чудом удалось выжить после обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее комнату, пока она находилась на кухне.