Боевики обстреляли ДНР 86 раз за прошедшие сутки
За прошедшие сутки второго сентября украинские боевики 86 раз атаковали Донецкую Народную Республику, выпустив 273 единицы различных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 273 единицы различных боеприпасов», - написало представительство в официальном Telegram-канале.
В ходе обстрела погиб один мирный житель, женщина в поселке Старомихайловка, еще девять человек в Донецке и Александровке получили ранения различной степени тяжести.
Всего атаке националистов подверглись девять населенных пунктов региона: Светлодарск, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Макеевка и столица - город Донецк.
Ранее жительница Донецка рассказала нашему телеканалу, как ей чудом удалось выжить после обстрела ВСУ. Снаряд попал в ее комнату, пока она находилась на кухне.