Опубликованы кадры работы наших разведчиков на Северском направлении

Важнейшие задачи разведчиков в зоне СВО - выявление опорников противника, а также возможной засады на пути российских военнослужащих.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские разведчики продолжают поражать цели в рамках задач СВО на Северском направлении. Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал их боевую работу.

Разведгруппа южной группировки войск направляется на задание. Ясная погода не позволяет доставить бойцов близко к противнику, «Тигр» доезжает лишь до границы «серой зоны», откуда разведчики выдвигаются в сторону вражеских позиций пешком.

Дальше передвигаться нужно максимально скрытно, открытые участки пересекать бегом, остановки только под кронами деревьев или в окопах, и лишь на несколько секунд.

Основная задача разведгруппы - выявление опорных пунктов, пунктов заправки и заряжания техники. Для этого нужно подобраться максимально близко к вражеским позициям.

В небо запускается беспилотник, который с этого момента становится глазами разведчиков. Все, что скрыто от взгляда на земле, с воздуха видно, как на ладони. Зная, на что обращать внимание, оператор с легкостью может определить возможную засаду на пути группы.

Ранее российские бойцы захватили опорник боевиков при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М. Координаты позиций противника были выявлены при помощи беспилотников.