Бойцы ВДВ захватили опорник боевиков при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М

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Штурмовые отряды отрядов одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорный пункт боевиков и уничтожили их технику в зоне спецоперации. Кадры их работы опубликовало МО РФ.

Координаты позиций националистов разведчики выявили при помощи беспилотников. Затем бронегруппа ВДВ нанесла удары по целям. Подойдя на минимальное расстояние к вражескому опорному пункту, экипажи боевых машин десанта БМД-4М и танков Т-90М «Прорыв» с ходу прямой наводкой уничтожили живую силу и технику противника.

Затем штурмовой отряд российских десантников захватил вражеский опорный пункт в лесном массиве. Украинским боевикам пришлось отступить, бросив часть оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.

Ранее расчеты российских «Градов» разгромили опорник боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.