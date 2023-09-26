Бойцы ВДВ захватили опорник боевиков при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М
Штурмовые отряды отрядов одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорный пункт боевиков и уничтожили их технику в зоне спецоперации. Кадры их работы опубликовало МО РФ.
Координаты позиций националистов разведчики выявили при помощи беспилотников. Затем бронегруппа ВДВ нанесла удары по целям. Подойдя на минимальное расстояние к вражескому опорному пункту, экипажи боевых машин десанта БМД-4М и танков Т-90М «Прорыв» с ходу прямой наводкой уничтожили живую силу и технику противника.
Затем штурмовой отряд российских десантников захватил вражеский опорный пункт в лесном массиве. Украинским боевикам пришлось отступить, бросив часть оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых.
Ранее расчеты российских «Градов» разгромили опорник боевиков на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.