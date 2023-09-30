В Минфине Британии заявили о возможном пересмотре потолка цен на нефть из РФ

Замглавы Министерства финансов Великобритании рассказала, что Лондон обсуждает с другими странами эффективность потолка цен на российскую нефть.

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Великобритания обсуждает с другими странами G7 эффективность потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила Замглавы Министерства финансов страны Джоанна Пенн.

«Мы должны продолжать следить за его эффективностью», - передает ее слова RT.

По ее словам, ситуация на мировом рынке может меняться, поэтому нужно подумать о возможных изменениях.

Ранее в Минфине США описали пути обхода потолка цен на российскую нефть. В ведомстве предупредили, что американские граждане могут участвовать в экспорте нефти в обход ограничений по незнанию.