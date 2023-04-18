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Минфин США описал пути обхода потолка цен на российскую нефть

Дмитрий Трунов
01:15 18.04.2023
Граждане Соединенных Штатов могут участвовать в экспорте нефти в обход данных ограничений по незнанию.
Минфин США описал пути обхода потолка цен на российскую нефть
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) предупредило американцев о том, что они могут быть вовлечены в сделки с российской нефтью по ценам выше установленного потолка.

В особенности это касается нефти, которая поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и через порты на восточном побережье России - например, Козьмино в Приморском крае. При этом граждане США могли быть без их ведома замешаны в обслуживании экспорта в обход потолка цен, говорится в сообщении.

Для обхода ограничений при поставках российской нефти граждане третьих стран могут сфабриковать документацию или обмануть другими путями, предупреждают соотечественников в американском Минфине. Например, команды некоторых танкеров подменяют GPS-данные судна, чтобы скрыть, что они заходили в Козьмино или другие порты на российском Дальнем Востоке.

Кроме того, по данным ведомства, может применяться маскировка перегрузки нефти с танкера на танкер, чтобы скрыть российское происхождение энергоносителей. Другой метод обхода потолка цен на российскую нефть - непрозрачность расходов на ее доставку.

Ранее сообщалось о решении стран G7 сохранить так называемую предельную цену на нефть из России. Москва считает эти ограничения незаконными и не признает их. В ответ на введение потолка цен Россия заявила, что не будет поставлять сырье странам, которые применяют этот механизм.

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