В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Венгрии заявили, что Запад вместо принятия Киева в НАТО должен дать РФ гарантии безопасности

Елизавета Егорова
00:33 03.09.2023
По мнению главы канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, Украина вряд ли когда-нибудь сможет вернуть утраченные территории.
В Венгрии заявили, что Запад вместо принятия Киева в НАТО должен дать РФ гарантии безопасности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в своей речи перед студентами летнего университета заявил, что западные страны должны дать России гарантии безопасности. Гуйяш добавил, что членство Украины в НАТО стало бы ошибкой.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», - цитирует ТАСС слова венгерского представителя.

Агентство также сообщает, что по мнению Гуйяша, Киев уже вряд ли когда-нибудь сможет вернуть утраченные территории.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто поставил под сомнения политику санкций против России со стороны западных стран. По его мнению, над ней смеются во всем мире, так как она провалилась.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:31 В стране и мире
Суд Киева отправил Игоря Коломойского под стражу на два месяца
16:48 В стране и мире
Видео
Кассетный снаряд ВСУ залетел в квартиру в Донецке
14:59 В стране и мире
Один погиб и двое ранены в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ
14:37 В стране и мире
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в крышу школы-интерната
14:12 Армия
ВС РФ уничтожили два украинских наблюдательных пункта под Дылеевкой в ДНР
Популярное
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.