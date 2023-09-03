В Венгрии заявили, что Запад вместо принятия Киева в НАТО должен дать РФ гарантии безопасности

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в своей речи перед студентами летнего университета заявил, что западные страны должны дать России гарантии безопасности. Гуйяш добавил, что членство Украины в НАТО стало бы ошибкой.

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», - цитирует ТАСС слова венгерского представителя.

Агентство также сообщает, что по мнению Гуйяша, Киев уже вряд ли когда-нибудь сможет вернуть утраченные территории.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто поставил под сомнения политику санкций против России со стороны западных стран. По его мнению, над ней смеются во всем мире, так как она провалилась.