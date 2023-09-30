Дипломатов РФ развеселило обращение США к лидерам Ливии о сближении с Путиным
Российские дипломаты в Ливии с юмором отнеслись к предостережениям США в адрес главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и других лидеров страны от сближения с Россией. В посольстве отметили, что у сотрудников этот факт вызвал смех на весь вечер.
«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», - приводит сообщение посольства РИА Новости.
Прежде, по информации агентства, Белый дом предостерег ливийских политиков, включая Хафтара, от «стремления опереться на Владимира Путина».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с главкомом ЛНА Халифой Хафтаром. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что темой беседы Путина и Хафтара стала обстановка в Ливии и в регионе в целом.