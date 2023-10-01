Бойцов ЗВО наградили медалями за проявленные в зоне СВО храбрость и мужество

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В преддверии Дня Сухопутных войск военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся при выполнении задач в зоне СВО, наградили медалями «За храбрость». Церемония проходила на передовой.

Командиры подразделений, получившие медали, грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях.

Награды вручил заместитель командующего группировкой войск «Запад» по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой. Он поблагодарил бойцов за их вклад в общее дело и высокий профессионализм, а также за проявленное на службе мужество.

Он отметил, что российские военнослужащие являются преемниками традиций поколения победителей, проявляя настоящий героизм в зоне спецоперации.

Ранее в тылу СВО также состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в бою. Среди наград были медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

Материал подготовили Анастасия Бобылева Николай Баранов.