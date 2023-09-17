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В тылу СВО состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в бою

06:27 17.09.2023
Медали бойцам вручали представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В тылу зоны специальной военной операции состоялось награждение военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и отвагу в ходе службы. Видео с мероприятия публикует Министерство обороны РФ.

Представитель командования группировки «Центр» и командир подразделения вручили бойцам более 60 наград. Среди них - медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

На мероприятие приехал коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски военного округа. Артисты выступили для военнослужащих с концертом, чтобы поднять боевой дух бойцов, отличившихся на передовой.

Ранее в зоне СВО с концертом выступил рок-музыкант Александр Маршал. Он спел для воинов-десантников, которые проходят лечение в отдельном медотряде Тульского соединения ВДВ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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