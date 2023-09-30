Вучич заявил, что не намерен вводить войска в Косово

Сербский президент Вучич сказал, что не намерен растаптывать отстаиваемую в течение года позицию.

© Фото: Wu Xiaoling XinHua Globallookpress

Обострение конфликта с Косово не выгодно Сербии. Официальный Белград стремится избежать вооруженного противостояния с Приштиной. Такую позицию озвучил президент Сербии Александр Вучич.

Он заявил, что по этой причине сербские власти сокращают численность войск на границе с Косовом. Белград, по словам президента Вучича, стремится сохранить отстаиваемую позицию на сербско-косовских переговорах под эгидой Евросоюза.

«Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чём была бы цель? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны», - приводит слова Вучича LIFE.

Ранее лидер Сербии сообщил о смерти трех своих граждан в столкновении с полицией непризнанного Косово. Поясняя, он сказал, что они были из Косово и Метохии, два из которых погибли «от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать». Еще двое были тяжело ранены.