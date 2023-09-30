Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине

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Поставки китайских беспилотников Украине сократились после введения КНР новых правил экспортного контроля с 1 сентября. Об этом сообщает «360» со ссылкой на The New York Times.

«В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. <...> Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе», - говорится в материале издания NYT.

Отмечается, что последствия экспортного контроля особенно скажутся на украинской цепочке поставок в преддверии зимы. По данным The New York Times, китайские компании готовы продолжать сотрудничать, однако по новым усложненным схемам, чтобы обойти контроль таможни.

Из-за ограничений Китая, украинские производители обратились за помощью в поставках деталей к производителям других странам, в том числе к Тайваню, добавили в издании.

В Китае принятое решение об ограничениях объяснили защитой национальной безопасности и интересов.

Ранее в Минобороны Франции сообщили о поставках Киеву 150 беспилотников за средства Парижа. Поставки уже начались.