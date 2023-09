В стране и мире Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине Алина Луговая Китайские компании ввели ограничения на продажи беспилотников Украине. © Фото: Xinhua Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Поставки китайских беспилотников Украине сократились после введения КНР новых правил экспортного контроля с 1 сентября. Об этом сообщает «360» со ссылкой на The New York Times. «В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. <...> Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе», - говорится в материале издания NYT. Отмечается, что последствия экспортного контроля особенно скажутся на украинской цепочке поставок в преддверии зимы. По данным The New York Times, китайские компании готовы продолжать сотрудничать, однако по новым усложненным схемам, чтобы обойти контроль таможни. Из-за ограничений Китая, украинские производители обратились за помощью в поставках деталей к производителям других странам, в том числе к Тайваню, добавили в издании. В Китае принятое решение об ограничениях объяснили защитой национальной безопасности и интересов. Ранее в Минобороны Франции сообщили о поставках Киеву 150 беспилотников за средства Парижа. Поставки уже начались. Экспертное мнение и аналитика