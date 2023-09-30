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Синоптик Вильфанд рассказал, что тепло в Москве задержится и в октябре

Ирина Елагина
19:43 30.09.2023
По прогнозу метеоролога, погода в октябре порадует москвичей новыми рекордами.
Синоптик Вильфанд рассказал, что тепло в Москве задержится и в октябре
© Фото: Igor Kharitonov AiF Globallookpress
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Начало октября в Москве будет теплым с рекордно высокой температурой воздуха в дневные часы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT.

«Температура будет выше нормы на четыре градуса с воскресенья по вторник. Существенных осадков на неделе не ожидается. В среду к центру Европейской России будет приближаться циклон, и Москва окажется на его восточной периферии. Из-за чего на один день воздушный поток станет очень теплым, и температура повысится до +15...+20 градусов» - отметил эксперт.

По данным Гидрометцентра, некоторое похолодание в столице начнется с 5 октября, когда ночами столбик термометра будет колебаться на уровне +2…+7 градуса, а днем будет не выше +14 градусов.

«Такой температурный фон близок к норме», - напомнил ученый.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что в начале октября ожидается проникновение в центральную Россию холодного фронта североатлантического циклона с дождями и понижением дневной температуры воздуха до плюс 13-18.

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