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Тишковец рассказал, когда в Россию придет настоящая осень

Елизавета Егорова
10:37 30.09.2023
С октября в России пойдут дожди, однако второй осенний месяц удивит россиян теплой погодой.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В этом году осень в России наступит с первого октября - сентябрь выдался очень теплым. Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что такой температуры в конце первого осеннего месяца не было последние 123 года.

«С наступлением октября к нам начнет прорываться североатлантический циклон. Его холодный фронт достигнет центральной России. Пойдут дожди, небо нахмурится, температура понизится до 13-18 в дневные часы», - сказал Тишковец.

Несмотря на это, по словам синоптика, октябрь, скорее всего, будет удивлять довольно теплой погодой: среднемесячная температура будет как минимум на три градуса выше нормы.

Ранее стало известно, что в этом году сентябрь в столице стал самым сухим за последние 144 года. За первый месяц осени выпало только шесть миллиметров осадков, что составляет 10% нормы.

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