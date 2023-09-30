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На западе Украины произошел взрыв на нефтепроводе

Никита Черненко
18:43 30.09.2023
Мощный взрыв спровоцировал пожар частного дома в селе Стримба Ивано-Франковской области.
На западе Украины произошел взрыв на нефтепроводе
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Пресс-служба МВД Украины сообщила о прорыве нефтепровода, в результате которого произошел взрыв с последующим возгоранием в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадало три человека. Горение нефтепродуктов также стало причиной пожара в частном доме. На место происшествия выехали спасатели.

«Произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разливом нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением с распространением огня на частный дом», - сообщила пресс-служба.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области. Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.  

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