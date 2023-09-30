Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Сообщается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в 08:36.
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Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области», - уточняется в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области была объявлена в 08:36.
Ранее воздушная тревога в двадцати областях Украины звучала 25 сентября. Тревога звучала во всех украинских областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частей ДНР, херсонской и Запорожской областей.