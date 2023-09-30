В стране и мире Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области Игнат Далакян Сообщается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в 08:36. © Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». «Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области», - уточняется в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области была объявлена в 08:36. Ранее воздушная тревога в двадцати областях Украины звучала 25 сентября. Тревога звучала во всех украинских областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частей ДНР, херсонской и Запорожской областей. Экспертное мнение и аналитика