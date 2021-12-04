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На Фрунзенской набережной Москвы открыли памятник маршалу Василевскому

Иван Линдеманн
13:35 04.12.2021
Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил к монументу букет красных роз, а рота почетного караула под звуки военного оркестра прошла торжественным маршем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Фрунзенской набережной Москвы у здания министерства обороны открыли памятник маршалу СССР Александру Василевскому. В торжественной церемонии принял участие Сергей Шойгу, руководство оборонного ведомства, представители Российского военно-исторического общества, родные и близкие легендарного военачальника.

Министр обороны возложил к монументу букет красных роз, а рота почетного караула под звуки военного оркестра прошла торжественным маршем.

«Он не был кабинетным работником, он не был паркетным генералом. Это действительно великий маршал Великой Победы. Многие-многие операции, спланированные им, проведенные успешно, победоносно, внесли неоценимый вклад в завершение этой самой кровопролитной в столетии войны. Мы с благодарностью возвели этот памятник как продолжение традициям сохранения и передачи следующим поколениям всего того, что накоплено нами, нашей страной во имя того, чтобы и дальше продолжалось сохранение и сбережение славных исторических традиций нашей армии», - заявил глава Минобороны.

Проект памятника разработали архитекторы и скульпторы Студии военных художников имени Грекова. Василевский изображен в возрасте 50 лет в своем рабочем кабинете в момент подготовки очередной операции на Дальнем Востоке - тогда за руководство советскими войсками в войне с Японией он был удостоен второй Звезды Героя Советского Союза.              

Во время Великой Отечественной Василевский сыграл большую роль в организации обороны Москвы. С 1942 года возглавил Генеральный штаб. Разрабатывал план контрнаступления под Сталинградом, координировал действия фронтов в Курской битве, руководил штурмом Кенигсберга и операциями в Восточной Пруссии, командовал войсками в войне с Японией.

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