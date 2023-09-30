Минобороны опубликовало кадры уничтоженных позиций ВСУ под Клещеевкой
Минобороны опубликовало кадры уничтоженных позиций ВСУ под Клещеевкой.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК «Звезда»
Армия России нанесла удар по опорным пунктам украинских националистов под Клещеевкой. Кадры с результатами удара опубликовало Министерство обороны России.
На кадрах видео, опубликованного ведомством, запечатлены пораженные артиллерией окопы украинских солдат под Клещеевкой, в результате обстрела боевики ВСУ были уничтожены.
Ранее МО РФ также опубликовало кадры разгрома украинских позиций в районе населенного пункта Спорное на территории ДНР.
Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.