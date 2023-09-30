Минобороны показало кадры разгрома позиций националистов под Спорным
Удар по позициям украинских боевиков нанесли артиллеристы Южной группировки войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России нанесли удар по позициям Украинских боевиков в районе населенного пункта Спорное в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны.
Удар по позициям украинских боевиков нанесли артиллеристы Южной группировки войск.
Ранее российские разведчики на Северском направлении показал применение FPV-дронов против объектов украинских боевиков в районе Берестового и Спорного. Основная задача разведгруппы - выявление опорных пунктов, пунктов заправки и заряжания техники.
Материал подготовили Алесей Курильченко и Николай Баранов.