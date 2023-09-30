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Минобороны показало кадры разгрома позиций националистов под Спорным

10:39 30.09.2023
Удар по позициям украинских боевиков нанесли артиллеристы Южной группировки войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Вооруженные силы России нанесли удар по позициям Украинских боевиков в районе населенного пункта Спорное в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны.

Удар по позициям украинских боевиков нанесли артиллеристы Южной группировки войск.

Ранее российские разведчики на Северском направлении показал применение FPV-дронов против объектов украинских боевиков в районе Берестового и Спорного. Основная задача разведгруппы - выявление опорных пунктов, пунктов заправки и заряжания техники.

Материал подготовили Алесей Курильченко и Николай Баранов.

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