Экс-разведчик США Риттер считает, что слова Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа

© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший американский разведчик Скотт Риттер счел слова Елены Зеленской о неуверенности в участии Владимира Зеленского в следующих выборах знаком больших проблем на Украине. Об этом разведчик сказал в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Бывший сотрудник спецслужб выдвинул предположение, что к концу конфликта России и Украины правительство Зеленского может не выстоять. Он сказал, что «мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского».

«Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом". Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы», - резюмировал экс-разведчик.

Ранее Скотт Риттер написал в своих соцсетях, что встреча Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом лишь приблизила конец Украины.