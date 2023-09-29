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Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что встреча Зеленского с чиновниками из Североатлантического альянса приблизили крах украинской армии.

Скотт Риттер написал, что во время встреч с Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы оборонных ведомств Франции и Великобритании отказались от реалистичного мирного предложения в пользу поощрения вступления Украины в военный блок.

«Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», - написал бывший американский разведчик в своей соцсети.

По словам Скотта Риттера, настал конец современной украинской нации. Он также выразил сожаление в отношении украинского народа.

Ранее испанская газета El Pais писала, что Украине грозит раскол, как на корейском полуострове. По словам обозревателя издания, такие опасения приобрели реальную почву только сейчас, однако подобные высказывания экспертов были и раньше.