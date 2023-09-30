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Сенатор Джабаров в ответ на заявление о Taurus призвал немцев умерить тевтонский дух

Ирина Елагина
17:57 30.09.2023
Владимир Джабаров считает, что Германии не дает покоя тевтонский дух, но Третья мировая война для немцев точно станет последней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Globallookpress
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Сенатор от Еврейской автономной области и первый заместитель главы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что Германия играет с огнем, делая заявления о возможных ударах ВСУ по территории России ракетами Taurus.

«Я думаю, что две мировые войны, в которых Германия потерпела страшное поражение, особенно во второй, ничему ее так и не научили. Мы думали, что все изжили, этот нацизм, тевтонский дух... Ничего подобного. Они опять пытаются играть одну из первых скрипок», - считает политик.

По мнению Джабарова, в Берлине не понимают, что накачивание Украины оружием для ударов по России может обернуться Третьей мировой войной и крахом Германии.

«Третья мировая война, которая также может быть развязана при их участии, для Германии может оказаться, действительно, последней. Потому что если, по нашим городам прилетят ракеты, ответ будет жуткий не только по местам, откуда они были запущены. Но может быть и более жесткий ответ и в отношении стран НАТО. Поэтому пусть задумаются. И политики будут более ответственны к своим заявлениям», - отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что провокационные заявления немецких политиков требуют жесткого и отрезвляющего ответа.

«Они прощупывают нашу позицию. Как мы будет реагировать. Если спокойная, можно поставлять. Если жесткая, значит, будут думать, имеет ли смысл рисковать. Как раньше говорили, проверяют «на слабо». Если Россия проявит слабину, то можно делать, если нет, то задумаются. Поэтому я думаю, нам надо спокойно реагировать, но отвечать крайне жестко», - сказал в заключение эксперт.

Напомним, что глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости ускорить поставки ракет Taurus Украине для ударов по военным целям в РФ.

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