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El Pais: Украине грозит раскол как на Корейском полуострове

Елизавета Егорова
08:18 27.09.2023
Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов заявил, что стране уже предложили последовать корейскому сценарию и расколоться на две части.
El Pais: Украине грозит раскол как на Корейском полуострове
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Украина наподобие Корейского полуострова может расколоться на две части, которые будут находиться в состоянии холодной войны. Такое мнение выразил журналист испанской газеты El Pais Кристиан Сэгур.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», - говорится в материале издания.

Обозреватель газеты добавил, что подобные предположения аналитики и политики высказывали и раньше, однако реальную почву эти опасения приобрели только сейчас. В качестве примера Сэгур приводит высказывание секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о том, что стране уже предложили корейский сценарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Володин отмечает, что грузинский лидер перестал быть нужен Западу, а после его осудили в своей же стране.

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