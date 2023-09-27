El Pais: Украине грозит раскол как на Корейском полуострове

Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов заявил, что стране уже предложили последовать корейскому сценарию и расколоться на две части.

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Украина наподобие Корейского полуострова может расколоться на две части, которые будут находиться в состоянии холодной войны. Такое мнение выразил журналист испанской газеты El Pais Кристиан Сэгур.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», - говорится в материале издания.

Обозреватель газеты добавил, что подобные предположения аналитики и политики высказывали и раньше, однако реальную почву эти опасения приобрели только сейчас. В качестве примера Сэгур приводит высказывание секретаря СНБ Украины Алексея Данилова о том, что стране уже предложили корейский сценарий.

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