Врач Щепеляев рассказал, как работает новый российский препарат от рака

Врач аллерголог-онкоиммунолог объяснил, при каких заболеваниях будет эффективно новое российское лекарство от рака и почему оно не может называться панацеей.

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Даниил Щепеляев, врач аллерголог-онкоиммунолог в интервью «Звезде» рассказал о принципе работы нового российского препарата от рака, воздействующий на опухоли с помощью света.

Врач объяснил, что препарат работает по методу фотосенсибилизирующей терапии. В этом случае пациенту вводится специальный компонент - фотосенсибилизатор, - который скапливается в опухоли и повышает ее чувствительность к световому излучению. Далее туда подводится световод, излучающий лазер с определенной длиной луча.

«Существует два основных условия. Во-первых, этот фотосенсибилизатор должен попасть в злокачественное образование и накопиться в достаточном количестве. Во-вторых, должна существовать возможность подвести к опухоли световод, потому как без него второго этапа не будет», - рассказал Щепеляев.

Онкоиммунолог отметил, что новый препарат малотоксичен для пациента, хорошо накапливается в тканях, отличающихся быстрым делением клеток и вызывает ярко выраженную реакцию на воздействие света.

«Для этого метода это очень хороший и большой шаг вперед. При хорошем раскладе опухолевые клетки погибают, а на здоровые клетки даже не оказывается негативного влияния. В ином случае здоровые клетки слегка повреждаются, но затем быстро восстанавливаются», - заявил он.

Тем не менее, метод невозможно применить к каждому случаю болезни, из-за чего метод нельзя назвать лекарством от любой формы рака. Главной проблемой является необходимость подводить световод: иногда это сделать попросту невозможно.

«Мы этот метод применяли, например, при опухолях трахеи. Их крайне тяжело оперативно лечить, а химиотерапия и лучевая терапия не вызывают должный эффект. Это редкое заболевание, и вот как раз фотодинамическая терапия давала хорошие результаты, но метод далеко не всегда можно применить. Это не панацея», - подытожил врач.

Ранее кандидат медицинских наук Игорь Погребняков рассказал, что эффективность нового отечественного препарата от рака способна достигать 100%. Он рассказал перечислил опухоли, которые могут лечиться этим препаратом.