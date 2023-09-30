В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач Щепеляев рассказал, как работает новый российский препарат от рака

Никита Черненко
16:24 30.09.2023
Врач аллерголог-онкоиммунолог объяснил, при каких заболеваниях будет эффективно новое российское лекарство от рака и почему оно не может называться панацеей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Даниил Щепеляев, врач аллерголог-онкоиммунолог в интервью «Звезде» рассказал о принципе работы нового российского препарата от рака, воздействующий на опухоли с помощью света.

Врач объяснил, что препарат работает по методу фотосенсибилизирующей терапии. В этом случае пациенту вводится специальный компонент - фотосенсибилизатор, - который скапливается в опухоли и повышает ее чувствительность к световому излучению. Далее туда подводится световод, излучающий лазер с определенной длиной луча.

«Существует два основных условия. Во-первых, этот фотосенсибилизатор должен попасть в злокачественное образование и накопиться в достаточном количестве. Во-вторых, должна существовать возможность подвести к опухоли световод, потому как без него второго этапа не будет», - рассказал Щепеляев.

Онкоиммунолог отметил, что новый препарат малотоксичен для пациента, хорошо накапливается в тканях, отличающихся быстрым делением клеток и вызывает ярко выраженную реакцию на воздействие света.

«Для этого метода это очень хороший и большой шаг вперед. При хорошем раскладе опухолевые клетки погибают, а на здоровые клетки даже не оказывается негативного влияния. В ином случае здоровые клетки слегка повреждаются, но затем быстро восстанавливаются», - заявил он.

Тем не менее, метод невозможно применить к каждому случаю болезни, из-за чего метод нельзя назвать лекарством от любой формы рака. Главной проблемой является необходимость подводить световод: иногда это сделать попросту невозможно.

«Мы этот метод применяли, например, при опухолях трахеи. Их крайне тяжело оперативно лечить, а химиотерапия и лучевая терапия не вызывают должный эффект. Это редкое заболевание, и вот как раз фотодинамическая терапия давала хорошие результаты, но метод далеко не всегда можно применить. Это не панацея», - подытожил врач.

Ранее кандидат медицинских наук Игорь Погребняков рассказал, что эффективность нового отечественного препарата от рака способна достигать 100%. Он рассказал перечислил опухоли, которые могут лечиться этим препаратом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:48 В стране и мире
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
14:48 В стране и мире
Видео
Историк Ведерников рассказал об изменениях в политике Словакии в случае победы Фицо на выборах
14:19 Армия
МО РФ: ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и в ДНР
12:35 В стране и мире
Видео
Экономист Марголин связал американский шатдаун с противоречиями, которые погубят США
11:20 Армия
Видео
Российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт боевиков в ДНР
Популярное
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.