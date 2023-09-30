Российские FPV-дроны уничтожили цели под Берестовым и Спорным

На задание группа разведчиков берет от 10 до 15 FPV-дронов, а если укрепления оказываются слишком мощными для них, координаты объекта передают артиллерии.

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Российские разведчики продолжают поражать цели в рамках задач СВО на Северском направлении. На опубликованных кадрах российские FPV-дроны уничтожают объекты украинских боевиков в районе Берестового и Спорного.

Разведгруппа южной группировки войск направляется на задание. Ясная погода не позволяет доставить бойцов близко к противнику, «Тигр» доезжает лишь до границы «серой зоны», откуда разведчики выдвигаются в сторону вражеских позиций пешком.

Дальше передвигаться нужно максимально скрытно, открытые участки пересекать бегом, остановки только под кронами деревьев или в окопах, и лишь на несколько секунд.

Основная задача разведгруппы - выявление опорных пунктов, пунктов заправки и заряжания техники. Для этого нужно подобраться максимально близко к вражеским позициям.

В небо запускается беспилотник, который с этого момента становится глазами разведчиков. Все, что скрыто от взгляда на земле, с воздуха видно, как на ладони. Зная, на что обращать внимание, оператор с легкостью может определить возможную засаду на пути группы.

Кроме разведывательного беспилотника, на задание бойцы берут от 10 до 15 FPV-дронов. Снаряды для них бойцы достают из подготовленных заранее схронов.

«FPV-дрон чем хорош: тем, что с невероятной точностью мы можем поражать любую цель противника, будь то техника, личный состав либо блиндажи, траншеи и так далее. Эффективно оно тем, что мы, по сути, управляем боеприпасом. Мы цель поражаем с точностью до сантиметра», - объяснил боец с позывным «Коршун».

Вражескую технику и опорные пункты разведчики уничтожают с точностью до 80%, когда же укрепление оказывается слишком мощным для FPV-дрона, координаты передают артиллерии, от которой не спасает ни бетон, ни древесные накаты.

Ранее российские разведчики показали, как дроны сбрасывают гранаты на укрытия украинских боевиков. Они также рассказали, как работает механизм сбрасывания гранаты у беспилотников.