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Разведчики показали, как дроны сбрасывают гранаты на укрытия украинских боевиков

Анатолий Бородкин
Анастасия Бобылева
13:20 13.09.2023
Российские разведчики рассказали, как работает механизм сбрасывания гранаты у дронов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Боевая граната, сброшенная с дрона, четко попала в полигонную мишень. Машинка прошла очередное ТО и готова к работе, заявили разведчики с позывными Рамзес и Кристалл. Их специальность на фронтовом новоязе называется «птичники». Основная задача - не только следить за вражескими передовыми позициями, но в случае активности на них незамедлительно нанести удар.

На поле боя это выглядит совсем иначе, чем на полигоне. Все покрыто сажей от пожаров, мелкой дорожной пылью и кирпичной крошкой. От построек в одном из населенных пунктов не осталось ничего, кроме подвалов. Там еще делают вылазки вражеские группы, пытаются закрепиться и навести свою артиллерию на наши позиции. Долго им находиться в таких укрытиях не позволяют наши ребята-«птичники».

Но и нашим разведчикам нужно уходить от преследования вражеских дронов, сбивая их противодроновыми ружьями, используя мобильные комплексы РЭБ, а при визуальном контакте расстреливая из штатного стрелкового вооружения. Здесь особенно пригождается хорошо откалиброванная оптика.

Для этого бойцы регулярно совершают пристрелку оружия. Эта монотонная и скрупулезная работа нужна как раз для того, чтобы настроить оптику, проверить исправность основных механизмов автоматов и винтовок. После этого им предстоит выдвинуться к наблюдательным пунктам, где до противника редко бывает дальше ста метров.

Оружие и снаряжение подготовлены, осталось получить дополнительные, специальные задачи на этот выход. Через 29 часов разведчики выдвинутся к наблюдательным пунктам переднего края.

Группа разведчиков, работающих на одном из самых тяжелых участков переднего края Купянского направления, за несколько часов до выхода на недельное дежурство в передовых наблюдательных пунктах, откуда парни корректируют работу нашей артиллерии и танковых подразделений, обратилась к съемочной группе «Звезды» с просьбой передать их родным и близким несколько теплых слов.

Подробнее о работе российских военнослужащих смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

Ранее расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает вражеские беспилотники в зоне СВО. На счету батареи комплексов «Оса» морской пехоты ТОФ несколько сотен БПЛА, два Су-25, один вертолет и один истребитель Су-27 противника.

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