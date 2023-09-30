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Генштаб Канады: Россия пополняет арсенал боеприпасов быстрее, чем ожидалось

Никита Черненко
14:57 30.09.2023
Начальник генштаба Канады сравнил способность Канады и России восполнять запасы снарядов и признал, что у России это происходит быстрее, чем предполагалось.
Генштаб Канады: Россия пополняет арсенал боеприпасов быстрее, чем ожидалось
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Радиостанция Radio-Canada привела цитату начальника генштаба Канады генерала Уэйна Эйра о том, что Россия быстрее ожидаемого производит боеприпасы.

Генерал заявил, что его не устраивает техническое состояние боевых танков, оставшихся в Канаде: не все машины находятся в рабочем состоянии из-за нехватки запчастей и специалистов. Он также подчеркнул, что с февраля 2022 года Канада не произвела ни одного боеприпаса калибра 155 миллиметров, что привело к ситуации, когда армия Канады может исчерпать весь запас боеприпасов за несколько дней.

«Это вызывает все большую тревогу, так как если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось», - заметил Эйр.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проводил осмотр предприятий, занимающихся производством вооружения и военной техники. В том числе он посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», где министру показали новейшие образцы вооружения.

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