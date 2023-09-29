Шойгу осмотрел военную технику на предприятии ОПК в Туле

Главе оборонного ведомства представили боевую технику, которая доказала свою эффективность в зоне СВО.

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Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии состоялось заседание Совета министров обороны стран Содружества.

Глава российского ведомства осмотрел производственную площадку конструкторского бюро, где производится тяжелая военная техника. Ему представили многоцелевой ракетным комплекс «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок», ЗРПК «Панцирь-С1» и другие образцы вооружения, доказавшие свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

Конструкторы вооружения дал свои пояснения по каждому образцу и подробно ответили на вопросы министра обороны РФ и глав делегаций.

Особое внимание было уделено пистолет-пулемету компании «Калашников» для комплектования носимого аварийного запаса летчиков, который был создан на основании решения министра обороны РФ и по опыту военной операции в Сирии.

Шойгу подробно рассказал коллегам об устройстве оружия и его высоких ТТХ. Пистолет пулемет, по словам Сергея Шойгу, отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до сорока патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.