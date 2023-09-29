Армия Армия Армия

Шойгу осмотрел военную технику на предприятии ОПК в Туле

13:54 29.09.2023
Главе оборонного ведомства представили боевую технику, которая доказала свою эффективность в зоне СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами делегаций оборонных ведомств стран СНГ посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии состоялось заседание Совета министров обороны стран Содружества.

Глава российского ведомства осмотрел производственную площадку конструкторского бюро, где производится тяжелая военная техника. Ему представили многоцелевой ракетным комплекс «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок», ЗРПК «Панцирь-С1» и другие образцы вооружения, доказавшие свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

Конструкторы вооружения дал свои пояснения по каждому образцу и подробно ответили на вопросы министра обороны РФ и глав делегаций.

Особое внимание было уделено пистолет-пулемету компании «Калашников» для комплектования носимого аварийного запаса летчиков, который был создан на основании решения министра обороны РФ и по опыту военной операции в Сирии.

Шойгу подробно рассказал коллегам об устройстве оружия и его высоких ТТХ. Пистолет пулемет, по словам Сергея Шойгу, отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной до сорока патронов емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов, различными режимами стрельбы, включая бесшумный.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 Армия
Видео
Шойгу: обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь хорошо оснащенные армии
10:51 В стране и мире
Токаев заявил, что санкционное давление на РФ контрпродуктивно
10:00 В стране и мире
Видео
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже жителя Керчи
08:40 Армия
Видео
МО РФ: планов по проведению мобилизации для задач в зоне СВО у Генштаба нет
06:39 В стране и мире
Видео
Ставропольские десантники ракетами из «Корнета» ликвидировали пункт ВСУ на берегу Днепра
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.