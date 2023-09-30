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Фомин и Евкуров возложили цветы к Вечному огню у Кремля в честь Дня Сухопутных войск

Елизавета Егорова
14:11 30.09.2023
Замминистры обороны Фомин и Евкуров возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата и почтили память погибших в годы ВОВ минутой молчания. Памятная церемония прошла в преддверии Дня Сухопутных войск.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск. В преддверии праздника в Москве у Могилы Неизвестного Солдата, расположенной рядом с Кремлевской стеной, состоялась памятная церемония.

Цветы и венки к Вечному огню возложили заместители министра обороны Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров, главком Сухопутных войск Олег Салюков, ветераны и действующие военнослужащие. Участники минутой молчания почтили память воинов, погибших при защите Отечества. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула. 

Несколько лет назад у этого вида войск появился свой главный храм - Преображения Господня. В его стенах отслужили молебен, собравшиеся возложили цветы к памятнику воинам Преображенского полка. 

А в московском общевойсковом училище, где готовят элиту Сухопутных войск, открыли  бюсты  выпускникам учебного заведения, отдавшим свои жизни при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением в честь дня присоединения новых регионов к России. Глава государства подчеркнул, что это историческое, судьбоносное решение было принято народом. Отдельно Путин поблагодарил жителей Донбасса.

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