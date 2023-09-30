Историк Ведерников рассказал об изменениях в политике Словакии в случае победы Фицо на выборах

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников рассказал в беседе со «Звездой» рассказал, что в случае победы Роберта Фицо в Словакии, политика страны может измениться по направлению Украины.

«Победа Роберта Фицо сейчас еще не совсем очевидна, поскольку за последние две недели его основной противник - партия "Прогрессивная Словакия" достаточно сильно набрала позиции, и они сейчас идут вровень. И вполне возможно, что победу одержит и эта "Прогрессивная Словакия"», - рассказал эксперт.

Однако, Ведерников отмечает, что в случае, если победу одержит партия «Социальная демократия», руководителем которого является Роберт Фицо, то это не гарантия того, что удастся сформировать работоспособное правительство.

«Даже если оно будет сформировано, то мне кажется, что политика страны изменится именно по направлению Украины, поскольку Роберт Фицо говорит о том, что это была одна из его ключевых позиций, что он прекратит военные поставки на Украину», - отмечает специалист.

Ведерников подчеркнул, что к данному моменту страна уже оказала большую помощь, и поэтому у самой страны не много есть ресурсов, чтобы продолжать.

«Сам факт того, что появится государство, которое выступит с позиции о необходимости проведения мирных переговоров, решения конфликта дипломатическим путем, будет достаточно мощным прорывом в Евросоюзе, поскольку до этого была только одна страна, которая открыто говорила, что все это необходимо заканчивать и садиться за стол переговоров», - объяснил Ведерников.

Кроме того, эксперт рассказал, что в Евросоюзе возможно формирование некой неформальной коалиции, которая будет продвигать идею о необходимости решать украинский конфликт путем переговоров.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказывал, что приход в Словакии пророссийского лидера не понравится Европейскому союзу. Эксперт отметил, что на европейских выборах существует спрос на пророссийскую риторику.