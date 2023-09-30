Российские бойцы отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Потери противника на направлении за сутки составили до 430 военнослужащих ранеными или убитыми.

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«Южная» группировка войск отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Военнослужащие нанесли удар вблизи Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика при помощи авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

До 430 националистов были убиты или ранены, также враг потерял четыре бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 и польскую установку «Краб».

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. На них видно, как летчики, уходя от радаров противника, маневрируют всего лишь в нескольких метрах от земли. Военнослужащие нанесли удары по военным объектам и технике боевиков.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.