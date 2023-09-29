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Су-25 ударили ракетами по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении

10:48 29.09.2023
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. Самолеты маневрируют в нескольких метрах от земли, чтобы их не засекли радары противника.

Удары наносились неуправляемыми ракетами по военным объектам и технике. Поражая цели, штурмовики отстреливали тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром.

«По докладу авиационного наводчика цели поражены», - заявил летчик Су-25 с позывным Сурок.

После боевых вылетов на аэродроме техники проверили все системы самолетов и подготовили их к следующему вылету.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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