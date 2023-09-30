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Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба

Никита Черненко
14:13 30.09.2023
Президент зернового союза России опроверг заявление союза мукомолов и назвал его спекуляцией.
Эксперт Злочевский назвал спекуляцией заявления мукомолов о возможном дефиците ржаного хлеба
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Президент Российского зернового союза Российской Федерации Аркадий Леонидович Злочевский дал комментарий «Звезде» касательно объявления президента Союза мукомольных и крупяных предприятий и рассказал, насколько критично снижение объемов урожая ржи и ждать ли дефицита ржаного хлеба.

Эксперт сказал, что снижение урожая и его качества на фоне прошлого года не означает ничего критичного: в 2022 году эти показатели были выше нормы и понижение качества ржи было ожидаемо.

«Урожай ржи в этом сезоне чуть хуже по качеству, чем в прошлом сезоне. Но не вообще плохой по качеству: просто в прошлом году он был очень хорошим», - заявил Леонид Злочевский.

Президент зернового союза РФ предположил, что заявление союза мукомолов связано с желанием завысить цену: на данный момент цена на рожь лишь падает.

«Я понимаю желание мукомолов периодически приподнять цены на что-либо, но их заявление совершенно не соответствует действительности. Это просто заявление о том, чтобы поднять цены на ржаную муку, но не на рожь», - рассудил он.

Злочевский настоял на том, что показатели по объему ржи, полученные в этом сезоне, не могут вызвать дефицита продукции из ржаной муки.

«Никакого дефицита не будет. Дефицит ржи и ржаной муки не имеют друг к другу никакого отношения. Все это спекуляции», - подытожил эксперт.

Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий заявил о возможном снижении урожая и качества ржи. Он подчеркнул, что в этих условиях ржаной хлеб может стать «псевдореликтом».

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