Союз мукомолов предупредил о возможном дефиците ржаного хлеба

Из-за плохих показателей качества урожая ржи в 2023 году ржаной хлеб может начать заметно реже появляться на полках магазинов.

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Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в ходе брифинга заявил о возможном снижении урожая ржи до 1,8 миллионов тонн, что может спровоцировать дефицит ржаного хлеба.

Помимо объемов сырья, президент Союза также отметил плохое качество ржи: на рожь 1-3 классов приходится 97% объемов всего урожая, однако 59% из этого объема составляет рожь 3 класса.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет "псевдореликтом". Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», - подчеркнул Игорь Свириденко.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами регионов РФ отметил высокие показатели темпа роста отечественной экономики. В числе активно развивающихся отраслей глава страны отметил сельское хозяйство.