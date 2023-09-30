Аналитик Босник заявил, что в США паникуют из-за горящего на Украине оружия НАТО

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В США сильно обеспокоены тем, что на Украине уничтожается западное дорогостоящее оружие. Оказалось, что оно не превосходит российское и не смогло обеспечить Киеву успехи в контрнаступлении, сказал военный аналитик Драго Босник.

«За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», - цитирует RT слова Босника.

Аналитик добавил, что Украина начинает отказываться от западного оружия в пользу старого советского. По его мнению, натовские модели больше подходят для демонстрации на «военных неделях моды».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад только ухудшает ситуацию, поставляя Киеву вооружение. По его словам, принцип «оружие как путь к миру» является бесчеловечным. Шойгу добавил, что Украина также сама ведет себя к самоуничтожению, бросая на убой необученных солдат.