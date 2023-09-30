В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

По словам депутата Бадалян, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении.

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В Армении обсуждают вопрос отключения телеканалов России. Об этом заявила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

«Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении», - рассказала Бадалян изданию factor.am.

Армянский депутат отметил, что этот вопрос обсуждался давно, а также поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания.

В Армении транслируются через общественный мультиплекс российские телеканалы «Первый канал», «Россия. Культура», «РТР Планета» и межгосударственный «Мир».

Ранее Армения подала в суд Организации Объединенных Наций Азербайджан из-за расовой дискриминации. Страна просит принять меры для сохранения и защиты прав, которые закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.