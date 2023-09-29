Марка Милли на посту главы объединенного комитета начальников штабов США сменяет Чарльз Браун в тот момент, когда республиканцы активно выступают за сокращение военной помощи Киеву.

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Смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на своего заместителя Чарльза Брауна происходит в Америке не в самое подходящее время: Запад устал от затянувшегося конфликт на Украине и необходимости поставлять оружие.

«Это (смена Милли. - Прим. ред.) может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие и терпение в отношении Украины», - цитирует RT публикацию Politico.

Браун заступит в должность в то время, когда республиканцы активно выступают за прекращение поставок оружия Киеву. По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиан, в случае провала контрнаступа украинцев у Запада появятся опасения по поводу затяжных военных действий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны, поставляя оружие Украине, только подталкивают страну к самоуничтожению. По его словам, тактика «оружие как путь к миру» является бесчеловечным принципом.