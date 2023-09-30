Российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт боевиков в ДНР
Минобороны России показало кадры боевой работы российских артиллеристов в ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские артиллеристы Восточного военного округа в ДНР ликвидировали опорный пункт украинских националистов.
Соответствующие кадры публикует Минобороны России.
Ранее МО РФ показало видео уничтожения бронетехники, артиллерии и замаскированных укреппозиций врага на Купянском направлении в зоне СВО. Артиллеристы западной группировки войск громили боевиков при помощи самоходных установок «Мста-С», «Гиацинт-С» и «Акация».
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.